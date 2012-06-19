«Яготинский маслозавод» планирует до октября увеличить производственные мощности на 25%

ПАО «Яготинский маслозавод», один из крупнейших производителей молочной продукции, входящий в состав холдинга «Молочный альянс», намерен до октября текущего года увеличить производственные мощности на 25% - до 500 тонн молока в сутки.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления ПАО «Яготинский маслозавод» Александр Сиренко.

«Яготинский маслозавод» сегодня ведет реконструкцию на увеличение объемов переработки молока еще на 100 тонн», - сообщил А.Сиренко. Он отметил, что на сегодня мощности предприятия по переработке молока составляют 400 тонн в сутки и будут увеличены до 500 тонн.

По словам А.Сиренко, расширение производства в первую очередь будет ориентировано на производство кисломолочной продукции — закваски, кефира, ряжанки и простокваши, поскольку на сегодня существующие мощности по производству этой продукции загружены на 100%.

Инвестиции в данное расширение оцениваются в 26 млн грн.

Расширение предусматривает, в частности, установку емкостей по приемке молока, по сквашиванию молока и фасовочных автоматов. Планируется, что реконструкция будет завершена в середине сентября т.г.

Кроме того, по словам А.Сиренко, в текущем году компания намерена на 14% увеличить производство цельномолочной продукции — до 80 тыс. тонн. «В 2011 году мы произвели 70 тыс. тонн цельномолочной продукции, сейчас план — 80 тыс. тонн в этом году», - отметил А.Сиренко.

Справка УНИАН. ПАО «Яготинский маслозавод» входит в состав холдинга АО «Молочный альянс» и выпускает 16 видов молочной продукции под торговой маркой «Яготинское».

АО «Молочный альянс» - группа компаний, объединяющая предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входят 9 предприятий: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, Варвамаслосырзавод и компании «Эталонмолпродукт» и торговый дом «Эталон». Продукция предприятий холдинга выпускается под торговыми марками «Молочный шлях», «Славия», «Здорово», «Яготинское».