AgroGeneration планирует привлечь на развитие 15 млн евро за счет выпуска бондов

Французская аграрная компания AgroGeneration с активами в Украине приступила к первичному размещению дебютного облигационного займа на 15 миллионов евро, планируя направить привлеченные средства на расширение своей деятельности, сообщила компания в своем пресс-релизе.

Первичная продажа шестилетних облигаций номиналом 100 евро будет проводиться до 11 июля 2012 года. Купон по долговым бумагам, имеющим доходность 8% годовых, будет выплачиваться раз в шесть месяцев.

Выпускаемые облигации будут торговаться на площадке Alternext фондовой биржи NYSE Euronext.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году AgroGeneration специализируется на выращивании зерновых и масличных культур.

В 2010 году земельный банк компании в западных регионах Украины составлял 45 тыс. гектаров, и компания ставит целью увеличить его к концу 2012 года до 100 тыс. гектаров.

Весной 2010 года AgroGeneration в ходе частного размещения привлекла на бирже NYSE Euronext 14,5 млн евро, после чего в 2011 году путем публичного размещения акций получила на свое развитие еще 12,7 млн евро.