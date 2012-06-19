Агрохолдинг IMC с 26 июня планирует начать первичное размещение облигаций на 200 млн грн

Индустриальная молочная компания (IMC) намерена с 26 июня начать первичное размещение облигаций на сумму 200 млн грн на фондовых биржах «Перспектива» (Днепропетровск) и ПФТС.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Размещение облигаций будет происходить с 26 июня 2012 г. по 24 июня 2013 г. на фондовых биржах «Перспектива» (Днепропетровск) и ПФТС. Андеррайтерами выпуска выступают ПАО «ВТБ Банк» и ООО «Инвестиционный капитал Украина» (оба – Киев). Юридическими советниками выступили Avellum Partners (Украинское право), Herbert Smith (Английское право), Arendt & Medernach – Avocats (право Люксембурга)», - говорится в сообщении.

Напомним, компания планирует выпуск 2-летних облигаций, которые будут эмитированы входящей в группу компанией ООО «Бурат-Агро». Выпуск облигаций зарегистрирован НКЦБФР 13 июня 2012 года. Купонная ставка - 14%. Номинал, проценты и цена досрочного выкупа (при выкупе по требованию инвесторов) индексированы к рыночному курсу доллара США. Поручителями выпуска выступят Industrial Milk Company S.A. (Luxembourg), акции которой котируются на Варшавской фондовой бирже, и ООО «Черниговская индустриальная молочная холдинговая компания», входящая в группу IMC.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование оборотного капитала и дальнейшее развитие бизнеса компании.

«Мы принимаем на себя достаточно жесткие обязательства, которые максимально приближены к европейским стандартам, чтобы дать комфорт инвесторам, - отметил исполнительный директор IMC Евгений Осипов. - С этой целью мы пригласили к работе ведущие международные и украинские юридические фирмы и андеррайтеров с солидным опытом».

Выпуск облигаций, в частности, впервые предлагает инвесторам возможность заключения договоров поручительства по праву Англии. Для большего комфорта инвесторов по условиям выпуска эмитент принимает на себя обязательства публиковать годовую и полугодовую консолидированную отчетность группы, а также поддерживать соотношение чистый долг/EBITDA, рассчитанные на основе консолидированной отчетности, на уровне не выше 2,5. Кроме того, эмитент обязуется предложить инвесторам выкуп облигаций по цене 101% от номинала в случае снижения доли основного акционера ниже 50%. Невыполнение данных и некоторых других обязательств эмитентом, а также отказ от заключения договоров поручительства предоставляет инвесторам право предъявить облигации к выкупу эмитентом.

Справка УНИАН. Агрохолдинг IMC занимается выращиванием различных сельхозкультур и производством молока в северо-западных регионах Украины. В 2011 г. консолидированная выручка компании составила 29,1 млн долл., EBITDA 25,7 млн долл., а общая посевная площадь в 2011 г. составляла 38 тыс. га. Около 60% выручки генерируется за счет экспорта. Акции холдинга обращаются на Варшавской фондовой бирже, и текущая рыночная капитализация компании составляет 86,8 млн долл. На данный момент земельный банк компании составляет 83 тыс. га.