«Яготинский маслозавод» выиграл суд против Центра экспертиз «Тест»

ПАО «Яготинский маслозавод», один из крупнейших производителей молочной продукции, входящий в состав холдинга «Молочный альянс», выиграл суд против Общественной организации «Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз «Тест» за распространение недостоверной информации о качестве продукции завода.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления ПАО «Яготинский маслозавод» Александр Сиренко.

По словам А.Сиренко, основанием для подачи судебного иска стало распространение центром «Тест» 19 мая 2010 года информации о результатах сравнительного тестирования сгущенного молока, творога и питьевых йогуртов. По словам А.Сиренко, в ходе пресс-конференции о результатах исследования, руководитель «Теста» распространил неправдивую информацию о выявлении кишечной палочки и наличии 62,2% немолочного (растительного) жира в твороге производства «Яготинский завод».

Предприятие обратилось в суд для защиты своей деловой репутации, и 6 сентября 2010 г. Хозяйственный суд г.Киева начал производство по этому иску. В ходе рассмотрения дела проводилась экспертиза с привлечением ГП «Укрметртестстандарт». После рассмотрения дела, 5 января 2012 г. Хозяйственный суд Киева принял решение о частичном удовлетворении требования ПАО «Яготинский завод», в частности, признал, что информация «Теста» о наличии немолочного жира и кишечной палочки в твороге «Яготинского маслозавода» недостоверна и обязал ОО «НИЦПЭ «Тест» опровергнуть за свой счет на протяжении недели после вступления в действие решения суда аналогичным способом — путем распространения соответствующей информации на пресс-конференции.

11 апреля 2012 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу «Яготинского маслозавода», отклонив ходатайство «Теста».

А.Сиренко подчеркнул, что предприятие не использовало и не использует в производстве своей продукции растительные жиры, и заявил, что компания всегда будет отстаивать свою деловую репутацию честного производителя.

Справка УНИАН. ПАО «Яготинский маслозавод» входит в состав холдинга АО «Молочный альянс» и выпускает 16 видов молочной продукции под торговой маркой «Яготинское».

АО «Молочный альянс» - группа компаний, объединяющая предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входят 9 предприятий: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, «Варвамаслосырзавод» и компании «Эталонмолпродукт» и торговый дом «Эталон». Продукция предприятий холдинга выпускается под торговыми марками «Молочный шлях», «Славия», «Здорово», «Яготинское».