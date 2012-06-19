ТМ «Inkerman» представляет новую линейку вин

Группа компаний «Inkerman International» представляет новинку – линейку вин под названием «Inkerman Winemaster selection».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, ассортимент включают в себя 9 наименований: Каберне, Мерло, Саперави, Розе, Шардоне, Ркацители, Совиньйон–Ркацители, Мускат и Рислинг.

В компании отмечают, что новая линейка будет поставляться не только в Украину, но и за ее пределы – в этом году планируют реализовать около 5 млн. бутылок вина.

Справка УНИАН. Группа компаний «INKERMAN International» - международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят: “Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский+», Агрофирма «Черноморец».

Крупнейшее предприятие холдинга - «Инкерманский завод марочных вин», специализирующееся на выпуске высококачественных сухих, полусухих и полусладких вин. Общая площадь виноградников всех хозяйств составляет 2 792,15га. Продукция завода поставляется не только на внутренний рынок, но и на экспорт – в частности, в Россию, Белоруссию, Китай. В компании работает около 1500 человек.