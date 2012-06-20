Качество воды в морях и водоемах Украины в т.г. выше, чем в прошлом – главный санврач

Качество воды в морях и водоемах Украины в текущем году выше, чем в прошлом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины - главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко.

«В целом по государству по состоянию результатов лабораторных исследований по всем названным регионам, в том числе в Крыму, качество воды значительно лучше, чем в прошлом году», - сказал А.Пономаренко.

Он отметил, что в текущем сезоне планируют работу 1128 пляжей и рекреационных зон в Крыму, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, в Севастополе и Киеве.

По состоянию на 19 июня работают 639 пляжей или 56,6%, из них 607 пляжей на морском и 32 на речном побережьях.

В Киеве из 11 заявленных работают только 6 пляжей с официально утвержденными санитарными паспортами.

А.Пономаренко отметил, что, учитывая погодные условия, работают и ряд других пляжей без разрешительных документов.

Он подчеркнул, что ни в Днепре, ни в озерах на территории Киева в ходе лабораторных исследований не было выявлено отклонений по патогенной группе инфекций. Поэтому качество воды в водоемах не вызывает опасений, даже учитывая тот факт, что некоторые пляжи не имеют разрешительной документации. «Состояние воды на сегодня в городе Киеве удовлетворительное», - заверил А.Пономаренко.