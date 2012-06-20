Украина начала уборку ранних зерновых - Минагропрод

Украина начала уборку ранних зерновых, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«По состоянию на 19 июня в АРК, Николаевской, Одесской и Херсонской областях начата уборка ранних зерновых культур. Урожай собран на площади 40 тыс. га, при урожайности 16,8 ц/га намолочено 68 тыс. тонн зерна нового урожая, в том числе ячменя 57,8 тыс. тонн, пшеницы -7 тыс. тонн, гороха - 3,1 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах развитие растений проходит с опережением на 10-14 дней. В связи с этим дозревание ранних зерновых культур ожидается раньше обычных сроков. В южном регионе массовая уборка урожая ожидается в начале 3-й декады июня. При этом указывается, что посевы низкорослые и урожайность зерна низкая.

В северных и западных регионах состояние посевов ранних зерновых культур в основном хорошее и удовлетворительное, и на многих площадях ожидается урожайность зерна на уровне прошлого года.