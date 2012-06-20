В столице в пятницу и субботу состоятся сельскохозяйственные ярмарки

22 и 23 июня в столице состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где будет реализовываться продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

По данным Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения КГГА, 22 июня ярмарки состоятся: в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116; в Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-4; в Подольском районе на просп. Правды,5-11; в Святошинском районе на ул. Зодчих, 62-64; в Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, ул. Якира, 19, ул. В. Пика, 18, на углу ул. Щусева и Тираспольской.

23 июня сельскохозяйственные ярмарки пройдут: в Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова); в Дарницком районе на ул. Л. Ревуцкого; в Деснянском районе на ул. Маршала Жукова (в пределах ул. Волкова и проспекта Лесного) и на просп. В. Маяковского 63/12; в Днепровском районе на ул. А. Малышко, 5-15; в Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43; в Печерском районе на ул. И. Кудри (в пределах улиц Лумумбы и Чигорина); в Подольском районе на просп. Московском, 5; в Святошинском районе на ул. Г. Булгакова, 2-я; в Соломенском районе на ул. И. Пулюя и ул. П. Козицкого и в Шевченковском районе на ул. Г. Подвойского, 2-12.

На ярмарках потребителям предложат разнообразные продукты питания по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.