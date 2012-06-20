Урожай зерновых в этом году составит 45-50 млн тонн - прогноз Минагропрода

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует валовой сбор зерна в текущем году в объеме 45-50 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. министра агрополитики Николай Безуглый.

«В зависимости от дальнейших природно-климатических условий, которые будут в Украине, валовой сбор зерна будет колебаться в объемах от 45 до 50 млн тонн. Я оцениваю… 48-49 млн тонн в октябре», - сказал Н.Безуглый.

При этом он отметил, что текущий год будет первым годом, когда больше половины урожая зерна составит кукуруза, площади под посевом которой расширены до 4,579 млн га. «Мы ожидаем около 25-26 млн тонн зерна (кукурузы – УНИАН) в пересчете на сухое зерно», - сказал и. о. министра агрополитики, отметив, что в прошлом году Украина собрала около 23 млн тонн кукурузы.

Н.Безуглый уточнил, что в южных регионах Украины урожайность ранних зерновых культур будет низкой – до 2 тонн с гектара. Это касается в первую очередь северной части Крыма, Херсонской области, части Николаевской, Одесской и Запорожской областей, где были чрезвычайно неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2011 г. собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 г.