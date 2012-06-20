Украина завершила весеннюю посевную кампанию

Украина завершила проведение весенней посевной кампании.

Об этом сообщил сегодня на брифинге и.о. министра аграрной политики и продовольствия Николай Безуглый.

Он отметил, что работы выполнены в полном объеме. «По уточненным данным регионов, посев зерновых культур проведен на площадью 15,9 млн га, что на уровне прошлого года. Зерновые культуры занимают 58% в структуре посевных площадей, что отвечает научно обоснованным рекомендациям», - отметил Н.Безуглый.

Он отметил, что из-за необходимости пересева свыше 1,5 млн га погибших озимых, в текущем году существенно трансформирована структура посевных площадей в сторону увеличения посевов поздних культур, в частности кукурузы, а также сорго и сои.

Общая площадь посевов кукурузы на зерно составила 4,579 млн га, что на 1 млн га больше против 2011 года, сорго - до 200 тыс. га (на 100 тыс. га больше), сои - 1,32 млн га (на 200 тыс. га больше). Гречка посеяна на 273 тыс. га (97% от прогноза), посевные площади проса составили 198 тыс. га.

Подсолнечник посеян на площади 4,3 млн га, что практически соответствует уровню 2011 года.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, в текущем году валовый сбор зерна составит 45-50 млн тонн.