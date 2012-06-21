На агрокомбинате «Пуща-Водица» Госфининспекция выявила нарушения на 10 млн. грн.

В результате проведенной Госфининспекцией ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия «Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат «Пуща-Водица» за период с 1 июля 2010 г. по 30 сентября 2011 года выявлено финансовых нарушений на общую сумму 9 млн. 970 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной финансовой инспекции в г. Киеве, установлено, что должностными лицами агрокомбината за указанный период подписывались подорожные листы на выездах, которые фактически не осуществлялись, в результате чего излишне списано горючего на транспортировку соломы на общую сумму 154 тыс. грн.

Кроме того, приобретены горюче-смазочные материалы и аммиачная селитра без применения предусмотренных законодательством процедур закупок на общую сумму 6,164 млн. грн. и занижена в учете стоимость основных средств на общую сумму 2,9 млн. грн.

Отображение в учете агрокомбината поступления кормов от ЧП «Интерагробизнес», поставка которых по состоянию на 1 ноября 2011 г. не осуществлена, привело к завышению в учете кредиторской задолженности на общую сумму 462,5 тыс. грн.

Материалы ревизии госпредприятия переданы в прокуратуру г. Киева.