Предложение зерна в 2012-2013 МГ составит 60 млн тонн

Предложение зерна в Украине в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 – июнь 2013) составит 60 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

«На рынок будет предложено более 60 млн тонн зерна. Они состоят из 48-49 млн тонн урожая текущего года и 12 млн тонн переходящих запасов. При внутреннем потреблении 27 млн тонн, переходящих запасах - 5 млн тонн, 27 млн тонн может быть на экспорт, - отметил и.о. министра аграрной политики и продовольствия, президент НААН Николай Безуглый. - Поэтому проблем ни с продовольственным, ни с фуражным зерном не будет. Дай Бог, чтобы наши зернотрейдеры справились с экспортом такого объема зерновых культур».

Н.Безуглый также спрогнозировал, что валовое производство масличных культур может быть на уровне 11-12 млн тонн.

«Наши МЭЗы (маслоэкстракционные заводы) переработают до 10 млн тонн, поэтому нам нужно будет экспортировать 2-2,5 млн тонн масличных, - отметил он. - Так экономическая ситуация с производством зерновых и масличных культур в целом по стране будет удовлетворительной».

По мнению Н.Безуглого, проблемной ситуация будет в южных регионах.

«К большому сожалению, уровень интенсификации технологий здесь низкий. Так уж сложилось исторически, что в эти регионы инвесторы неохотно вкладывают средства. Нарушение структур севооборотов, использование недопустимых предшественников ежегодно приводит к увеличению потерь урожаев в степных районах Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозному балансу спроса и предложения зерна на новый МГ, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2012-1013 маркетинговом году на уровне почти 26 млн тонн против 23 млн тонн, ожидаемых по результатам текущего сезона.

По расчетам Минагропрода, экспорт пшеницы в 2012/2013 МГ составит 8,3 млн тонн, в том числе продовольственной – 6,54 млн тонн, ячменя – 1,7 млн тонн и кукурузы – 15 млн тонн.