В Полтавской области горят торфянники

20 июня в 14.10 в Семеновском районе Полтавской области вблизи с. Беляки возник пожар на торфянике.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади 0,75 га. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. Для ликвидации пожара задействовано 10 специалистов пожарно-спасательных частей Семеновского района и 5 единиц специальной техники.

21 июня работы по ликвидации пожара продолжаются.

Также 20 июня в 16.30 в Глобинском районе вблизи с. Романовка горели поверхностные залежи торфа на площади 1 га. Ущерб и причина пожара устанавливаются. Сегодня продолжается ликвидация возгорания.