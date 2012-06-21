ВР приняла закон «Об аквакультуре»

Верховная Рада Украина приняла закон «Об аквакультуре» (№9571).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон определяет принципы государственной политики, основные принципы развития и функционирования аквакультуры, правовые принципы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере аквакультуры.

В законе отмечено, что аквакультура (рыбоводство) – сельскохозяйственная деятельность по искусственному разведению, содержанию и выращиванию объектов аквакультуры в полностью или частично контролируемых условиях с целью получения сельскохозяйственной продукции (продукции аквакультуры), ведения селекционно-племенной работы, интродукции, переселения, акклиматизации и реакклиматизации гидробионтов, пополнению запасов водных биоресурсов, сохранению их биомногообразия, а также предоставлению рекреационных услуг.

В законе определены основные принципы и направления государственной политики в сфере аквакультуры. В нем определены права и обязанности субъектов аквакультуры.

В законе предусмотрено, что объекты аквакультуры, которые разведены, содержатся и/или выращиваются предприятиями, учреждениями и организациями государственной или коммунальной собственности, являются объектом права государственной или коммунальной собственности. Объекты аквакультуры, которые разведены, содержатся и/или выращиваются субъектами аквакультуры в пределах предоставленных им в соответствии с законом в частную собственность, в пользование рыбохозяйственных водных объектов (их частей), рыбохозяйственных технологических водоемов, акваторий (водного пространства)) внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины, в пределах принадлежащих им технологических устройств и сооружений (рыбоводческий бассейн, плавучий рыбоводческий садок и т.п.) или приобретенные другим не запрещенным законом путем, находятся в их частной собственности.

В соответствии с законом, не могут находиться в частной собственности объекты аквакультуры, которые попали в условия естественной воли за пределы предоставленных субъектам аквакультуры в пользование рыбохозяйственных водных объектов (их частей), рыбохозяйственных технологических водоемов, акваторий (водного пространства) внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины или целенаправленно вселенные в водные объекты (их части).

В законе определенны полномочия Кабинета министров Украины и местных органов власти в сфере аквакультуры.

В законе предусмотрено, что искусственное разведение (воссоздание), выращивание объектов аквакультуры и их использование, связанное с дальнейшим вселением в водные объекты (их части) осуществляется субъектами аквакультуры за счет их собственных средств, средств Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в соответствии с утвержденным уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере рыбного хозяйства порядка.

В законе определены особенности условий осуществления аквакультуры и предоставления рыбохозяйственных водных объектов (их частей), рыбохозяйственных технологических водоемов, акваторий (водного пространства) внутренних морских вод, территориального моря, а также акваторий (водного пространства) исключительной (морской) экономической зоны Украины в пользование для целей аквакультуры.

В частности, аквакультура осуществляется на основании лицензии и выдается в соответствии с законом.

Предоставление в пользование акваторий (водного пространства) внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины, определение их границ (координат) для целей аквакультуры (марикультуры) осуществляется Кабинетом министров Украины на конкурентных принципах.

Кабинет министров Украины может определить распределение полномочий между ним и местными государственными администрациями (делегировать) по распоряжению акваториями (водным пространством) внутренних морских вод и территориального моря в соответствии с Водным кодексом Украины.

При предоставлении Кабинетом министров Украины юридическому или физическому лицу в пользование акваторий (водного пространства) внутренних морских вод, территориального моря, а также исключительной (морской) экономической зоны Украины органы, которые в соответствии с Земельным кодексом Украины осуществляют распоряжение земельными участками, также одновременно предоставляют такому лицу в пользование на условиях аренды земельные участки прибрежных защитных полос, полос отвода.

Законом запрещается предоставлять в пользование для целей аквакультуры некомплексно различным юридическим или физическим лицам земельные участки, воду (водное пространство), гидротехнические сооружения.

В законе определены карантинные требования и ветеринарно-санитарный контроль в сфере аквакультуры.

В законе предусмотрено, что государственная поддержка оказывается путем: финансирования целевых программ по воссозданию водных биоресурсов в водных объектах (их частях) и селекции в рыбном хозяйстве; финансового лизинга; рисков в сфере аквакультуры; льготного кредитования производителей продукции аквакультуры; установления налоговых льгот, в том числе, с установлением минимальных ставок по договорам пользования водным объектом (его частью), рыбохозяйственного технологического водоема, акватории (водного пространства) внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины для целей аквакультуры; частичной компенсации расходов энергоресурсов и/или установления льготных тарифов для субъектов аквакультуры; стимулирования развития национального производства кормов для объектов аквакультуры; организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере аквакультуры; распространения и внедрения в производство научных разработок; финансирования научных исследований в сфере аквакультуры за счет средств Государственного бюджета Украины, средств инновационных программ и проектов и других источников, не запрещенных законом.

В переходных положениях отмечается, что данный закон вступает в силу с 1 июня 2013 года.