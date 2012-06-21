В закон о разграничении земель гос- и коммунсобственности внесены изменения

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе определены органы, которые принимают решение по реализации права собственности на земельные участки, разграничению их полномочий, определению компетенции распорядителя государственных земель как единственного субъекта права собственности на земельные участки. Также предусматривается формирование информационной базы – Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Парламентом сначала не была поддержана поправка, касавшаяся вопросов передачи правительством земельных участков в уставной капитал государственного земельного банка. Но затем повторно она была поставлена на голосование и поддержана. Народный депутат Юрий Кармазин (фракция НУ-НС) отметил: «Это бандитизм». В ответ В.Литвин сказал, что «это не бандитизм - это работа». Представители оппозиции заявляют, что таким образом, по существу, разрешена продажа земли.

В законе предусмотрено, что изменение целевого назначения особо ценных земель осуществляется по согласованию с Верховной Радой Украины. В нем отмечено, что изменение целевого назначения особо ценных земель допускается лишь для строительства объектов общегосударственного значения, дорог, линий электропередачи и связи, трубопроводов, осушительных и оросительных каналов, геодезических пунктов, жилья, объектов социально-культурного назначения, нефтяных и газовых скважин и производственных сооружений, связанных с их эксплуатацией. Место расположения объекта, который предусматривается разместить на земельном участке особо ценных земель, целевое назначение которого изменяется, согласовывается в порядке, определенном статьей 151 Земельного кодекса Украины.

Также в законе отмечается, что изменение целевого назначения земельных участков лесохозяйственного назначения, природоохранного, оздоровительного, рекреационного назначения, которые находятся в государственной собственности, осуществляется по согласованию с Кабинетом министров Украины.

В законе предусмотрено, что в коммунальной собственности находятся: все земли, расположенные в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (села, поселки, города), кроме земельных участков государственной и частной собственности; земельные участки, расположенные за пределами соответствующих административно-территориальной единиц, которые не находятся в государственной или частной собственности: на которых расположены здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества коммунальной собственности соответствующей территориальной общины, находящиеся в постоянном пользовании органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений, организаций.

В соответствии с законом, в государственной собственности находятся: все земли, расположенные за пределами населенных пунктов, кроме земельных участков коммунальной и частной собственности; земельные участки, расположенные в пределах населенных пунктов, которые не находятся в коммунальной или частной собственности: на которых находятся здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества государственной собственности, находящиеся в постоянном пользовании органов государственной власти, их территориальных органов, государственных предприятий, учреждений, организаций, Национальной академии наук Украины, государственных отраслевых академий наук.

Кроме того, предусмотрено, что в государственной собственности находятся земли обороны, земли зон отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, которые подверглись радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы; земельные участки, которые используются Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины на основании международных соглашений, ратифицированных Верховной Радой Украины.

Во время обсуждения закона Ю.Кармазин отметил, что на сегодняшний день «последней ценностью, которая осталась в Украине, является земля». «Данный закон, я считаю, как подготовка к тому чтобы это последнее куда-то «растырили», - добавил он. Он отметил, что данный законопроект без учета поправок от оппозиции не стоит принимать. Но эти поправки парламент не поддержал.

На сайте ВР нет текста законопроекта, подготовленного ко второму чтению, и таблицы с поправками.