Кабмин планирует с сентября поднять акциз на коньяк почти на 70%

Кабинет министров Украины инициирует повышение ставки акциза на коньяк почти на 70% - до 45,87 грн/литр 100%-го спирта с 1 сентября этого года.

Соответствующий законопроект №10653 зарегистрирован в Верховной Раде 21 июня.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно действующему законодательству, до 1 января 2013 года в Украине действует льготная ставка на коньяк — 27 грн/литр 100%-го спирта, при этом другие алкогольные напитки, произведенные путем перегонки виноградного вина или выжимки винограда, облагаются ставкой акциза 45,87 грн/литр 100%-го спирта. Отмечается, что из-за льготного налогообложения коньяка, в 2011 году госбюджет недополучил около 185 млн грн.

Кроме того, в документе отмечается, что льготное налогообложение одного из видов алкогольной продукции не согласуется с международными обязательствами, взятыми Украиной.

Отмечается, что при условии сохранения на уровне 2011 года объема импорта в Украину продукции, которая используется как сырье для производства коньяков, дополнительные поступления от уплаты акцизного налога составят в среднем около 24 млн грн в месяц.

Напомним, Налоговый кодекс Украины предусматривает поэтапное повышение акциза на коньяк: до 1 декабря 2011 г. акциз составлял 20 грн/литр 100%-го спирта, с 1 января 2012 по 1 января 2013 года – 27 грн/литр 100%-го спирта.

Украина в 2011 г. произвела 4,3 млн дал коньяка и бренди, что на 24,6% больше, чем в 2010 г.