Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, возможен град

Завтра в северных, ночью и в западных областях Украины, днем в Карпатском регионе, центральных областях, местами в Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни.

При грозах шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах северных и центральных областей град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, в западных областях 12-17°; днем 23-28°, в южной и восточной части 29-34°.

В Киевской области в субботу ночью ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град; днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды составила в Черном и Азовском морях 20-26°; в Днепре возле Киева 23°.