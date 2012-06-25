ЕБРР рассматривает возможность кредитования зернотрейдера Toepfer на 60 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления финансирования Toepfer Group на общую сумму 60 млн долл., говорится в сообщении ЕБРР.

Согласно сообщению, в частности, банк может предоставить Toepfer Group долгосрочный кредит на 10 млн долл. для финансирования инвестиций Группы в инфраструктуру по обработке и хранению зерна в Украине.

Кроме того, рассматривается возможность предоставления револьверного кредита на 50 млн долл. Alfred C. Toepfer International (Ukraine) для финансирования операций по выращиванию зерновых и масличных культур в Украине. Общая стоимость данного проекта составляет 150 млн долл.

В сообщении указывается, что вопрос предоставления финансирования Совет директоров ЕБРР планирует рассмотреть 24 июля т.г.

Справка УНИАН. Toepfer Group находится в Гамбурге и является одной из крупнейших в мире компаний, торгующих агропродукцией. В Украине компания работает с 1993 года.

Компания Alfred C. Toepfer International (Ukraine) является дочерней компанией Alfred C. Toepfer International Group (Германия).

Компания является одним из крупнейших экспортеров украинского продовольствия.