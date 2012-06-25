Kernel намерен привлечь кредит на 210 млн долл.

Варшава. Крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла и крупный экспортер зерна агрохолдинг Kernel договорился с консорциумом европейских банков о предоставлении возобновляемого обеспеченного кредита на сумму 210 млн долларов до 30 июня 2013 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, кредитные средства будут направлены на закупку, хранение и доставку сельскохозяйственных культур, в частности, кукурузы, ячменя, пшеницы, рапса и сои.

Договор о предоставлении кредита подписала 22 июня контролируемая Kernel компания Inerco Trade SA.

Компания не сообщила, какие банки вошли в консорциум, предоставляющий ей кредит.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года Kernel увеличил долговой портфель до 716 млн долларов с 653 млн долларов при росте активов до 2,243 млрд долларов с 2,194 млрд.

В первом квартале текущего года (3 квартал финансового 2012 года) компания сократила чистую прибыль на более, чем 50% до 37 млн долларов при росте выручки на 16% до почти 600 млн долларов.

Справка УНИАН. Kernel – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний. Холдинг, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.

Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после которого провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,4 млрд долларов.

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