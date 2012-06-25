В Украине в дни матчей полуфинала и финала Евро-2012 прогнозируются дожди

В Донецке в день матча полуфинала Евро-2012 между Испанией и Португалией 27 июня возможен дождь, но к началу матча он закончится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра МЧС Людмила Савченко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"27 июня фронт (дождя) будет проходить Донецкую область, но это будет в первой половине дня, поэтому до вечера надеемся, что в Донецке на этот раз будет без дождя", - сказала она.

Л.Савченко также отметила, что 1 июля, в день, когда в Киеве состоится финал Евро-2012, температура будет 28-30 градусов.

Она также сообщила, что в понедельник, 25 июня, температура достаточно высокая на территории Украины, 28 градусов, а завтра она начнет снижаться.

"Но до 1 числа (1 июля), наверное, будет снова жарко. 1 числа температура будет выше 25 градусов, и вероятность дождя именно на 1 число есть", - отметила Л.Савченко.