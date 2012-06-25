KSG Agro покупает 6 компаний с 14 тыс. га земли

Варшава. Украинский сельскохозяйственный холдинг KSG Agro (Днепропетровск) вошел в сделку по приобретению шести компаний, арендующих 14 тыс. га земли, покупка которых позволит увеличить его земельный банк до около 84 тыс. га.

Согласно сообщению KSG Agro в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, сделка по покупке компаний будет завершена после проведения due diligence и получения разрешений от регуляторов рынка.

Компания отметила, что пять из шести приобретаемых компаний, арендующие 12 тыс. га земли, расположены на Крымском полуострове в непосредственной близости портов Черного моря.

Еще одна компания арендует 2 тыс. га земли в Днепропетровской области, недалеко от земельных участков, принадлежащих KSG Agro.

"Покупки позволят увеличить земельный банк и достичь целей на текущий год", - отметила компания.

Как сообщал УНИАН, ранее KSG Agro заключил сделку о приобретении акций ПАО "Желтоводский хлебокомбинат", ПАО "Криворожский хлебокомбинат №1", ПАО "Криворожхлеб", а также АО "Переробник" (все – Днепропетровская обл.).

Справка УНИАН. В первом квартале текущего года KSG Agro увеличил чистую прибыль на 65% до 1,8 млн долларов при более, чем шестикратном росте доходов до 4,6 млн долларов.

KSG Аgro, который на начало текущего года арендовал около 61 тыс. га земли, в прошлом году увеличил чистую прибыль почти втрое до 28,2 млн долларов при более, чем двукратном росте дохода до 34,7 млн долларов.

По последним данным, 65,7% компании принадлежало председателю совета директоров KSG Agro Сергею Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсионному фонду Generali OFE, и 5,3% - ING OFE. Остальное - free float.

Рыночная стоимость KSG Аgro, который в мае прошлого года продал 33% своих акций на Варшавской фондовой бирже за около 40 млн долларов, на последнем закрытии составляла около 80 млн долларов.