Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град

Завтра ночью в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме запада, Крыма и Приазовья, ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью в западных и Житомирской области, днем в центральных областях местами сильные дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер южный, в западных, а днем и в северных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, на западе 10-15°; днем в западных и северных областях 19-24°, на остальной территории 26-31°, на юге и востоке до 34°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 9-14°.

В Киевской области во вторник ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°; в Днепре возле Киева 23°.