Украине необходимо сменить приоритеты в выращивании сельхозкультур - НААН

Аграрные ученые выступают за изменение приоритетов выращивания сельскохозяйственных культур в Украине.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), с учетом повышенного спроса на зерно и масличную продукцию на внутреннем и внешнем рынках и изменения климата ученые-аграрии рекомендуют увеличить площадь посевов кукурузы на зерно до 5 млн га и озимого тритикале - до 700 тыс. га. Кроме того, по мнению ученых, долю посевов сои в группе масличных культур необходимо повысить до 30% (2 млн га) и расширить посевы сорго в южном регионе до 700 тыс. га. Также необходимо оптимизировать посевы подсолнечника до 3,5 млн га (не более 15% в севообороте) и оптимизировать посевы озимой пшеницы до уровня 5,5 млн га.

Для сохранения плодородия почв и обеспечения сельхозкультур сбалансированным питанием необходимо довести к 2015 году внесение минеральных удобрений под зерновые культуры до 172 кг/га действующего вещества (д.в.), а под масличные - до 130 кг/га д.в.

Также, по мнению ученых, необходимо предусмотреть макроспециализацию регионов и зон, выделив в Украине соево-кукурузный пояс.

Отмечается, что смена приоритетов выращивания сельхозкультур должна осуществляться на основе обязательного соблюдения производителями основных требований земледелия сохранения плодородия почв, применения принципа плодосмены, баланса использования питательных веществ, защиты почв от эрозии и экологического загрязнения, надлежащего фитосанитарного состояния посевов, комплексного обеспечения потребностей народного хозяйства в продукции растениеводства и рентабельного ведения отрасли земледелия.