Москва. Роспотребнадзор разрешил возобновить экспорт в Россию пятому украинскому сырзаводу - ЧП «Рось» филиал «Ахтырский сырокомбинат». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В период с 5 по 8 июня 2012 года комиссией Роспотребнадзора проведено инспектирование предприятий ЧП «Рось» филиал «Ахтырский сырокомбинат» и ООО «Лозовской молочный завод» на их соответствие требованиям Федерального закона от 12.06.08 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». По результатам проверок, а также разработанных мероприятий по устранению выявленных недостатков принято решение о возобновлении поставок сыров на российский рынок ЧП «Рось» филиал «Ахтырский сырокомбинат», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора поступило 122 образца сыра производства ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский сыр», ООО «Гадячсыр», ЧАО «Пирятинский сырзавод», ПАО «Дубномолоко», из которых полностью исследованы 98 образцов продукции.

По данным Роспотребнадзора, 97% продукции этих сырзаводов соответствуют российским нормам качества.

«В результате на 95 образцов выданы экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что Роспотребнадзор продолжает контроль за качеством сыров украинских производителей, поступающих на территорию Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 13 июня государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Роспотребнадзору список из шести украинских лабораторий, которые могут проводить исследования для экспорта продукции в Россию.

Напомним, Роспотребнадзор в феврале по результатам исследований установил, что в составе сыров украинских производителей ЧП КФ "Прометей", АО "Пирятинский сырзавод", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод, ЧП "Рось"филиал "Ахтырский сырокомбинат", ПАО "Дубномолоко" содержатся растительные жиры, информация о наличии которых не была указана на этикетке. Это является нарушением российского техрегламента на молоко и молочную продукцию. В итоге продукты производства этих предприятий попали под запрет для реализации в России.

В середине мая ведомство разрешило четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции предприятий "Пирятинский сырзавод", "Дубномолоко", "Гадячсыр" и "Прометей".

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