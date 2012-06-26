Мировые цены на зерно рекордно выросли на фоне засухи в США, РФ и Украине

На фоне критического недостатка влаги в основных зернопроизводящих районах Северного полушария (США, Украина, Россия) цены на зерно и масличные рекордно выросли, что является отражением недоверия торговцев к совсем недавним прогнозам высоких урожаев и переходящих остатков основных зерновых культур.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации.

Отмечается, что на торгах Чикагской биржи в понедельник 25 июня были зафиксированы рекордные в последние годы цифры роста цен за одну торговую сессию, отметил генеральный директор УАК Сергей Стоянов.

Особенно «отличилась» соя, в какой-то степени являющаяся «локомотивом» для остальных масличных культур. Ноябрьский фьючерс на сою «взлетел» на 50 центов/бушель (18,5 долл./тонна) - до 525 долл./тонна, превысив максимальный уровень за последние 2 года. За последние две недели этот фьючерс подорожал на 45 долл./тонна.

Цена пшеничного сентябрьского фьючерса «взлетела» на 50 центов/бушель (18,5 долл./тонна). При этом она увеличилась с середины июня т.г. на 40 долл./тонна. Объем торгов за один день составил свыше 75 тысяч контрактов, или более 10 млн тонн.

Декабрьский фьючерс на кукурузу подорожал на 40 центов/бушель (16 долл./тонна) при высоких объемах торгов (около 140 тысяч контрактов, или 17 млн тонн).

“Ситуация напоминает июнь 2010 года, с которого началось рекордное восхождение цен на пшеницу, кукурузу, сою, потянувшие тогда за собой цены на весь зерновой комплекс. Дальнейшее развитие событий будет определяться осадками”, - подчеркнул генеральный директор УАК.