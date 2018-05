Украинская кухня понравилась 64% футбольных фанатов - опрос

Украинская кухня понравилась 64% футбольных фанатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), таковы результаты опроса, проведенного организаторами конкурса «Смакуй, Країно!» совместно с агентством «AgriSurvey».

Сообщается, что на вопрос «нравится ли вам украинская кухня?» положительно ответили 64% респондентов, еще 17% ответили «так себе», не пробовали - 12% и не понравилась - 7% опрошенных.

Больше всего из гастрономических шедевров футбольные фанаты полюбили борщ (39%). Далее пятерку их любимых украинских блюд дополняют вареники (20%), котлета по-киевски (9%), голубцы и драники (по 4%). Иногда в ответах звучали даже такие экзотические украинские блюда, как кровянка и хрен со свеклой.

Вместе с тем, национальное блюдо Украины, которое было выбрано путем голосования во время Всеукраинского конкурса «Смакуй, Країно!», для иностранных футбольных фанатов стало абсолютным открытием. 56% иностранных гостей представления не имеют об украинском сале. Главной целью конкурса является популяризация украинской кухни как среди украинцев, так и зарубежных гостей, особенно во время проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012. Поэтому организаторы конкурса совместно с «AgriSurvey» провели опрос иностранных фанатов, которые прибыли в Украину, касательно их осведомленности с традиционной украинской кухней.

По его результатам, более половины иностранцев ничего не знали о древнем украинском деликатесе - сале. 56% респондентов на вопрос «слышали ли вы что-то про сало?" ответили "what is this?" (что это?). Еще меньше футбольных фанатов из-за границы его пробовали (только 27% опрошенных).

Напомним, ранее агентство ««AgriSurvey» сообщало, что треть гостей Евро 2012 тратит 300 грн в день на еду, еще 40% - 150-300 грн ежедневно.