Разработан проект постановления о маркировке содержания ГМО в продуктах

Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления Кабмина "Об утверждении Порядка этикетирования (маркировки) пищевых продуктов по содержанию в них генетически модифицированных организмов (ГМО)".

Текст документа опубликован на сайте ведомства.

Данный порядок определяет требования к маркировке пищевых продуктов, которые содержат или не содержат ГМО, или произведены с их использованием и не содержат ГМО и введены в оборот в Украине.

Маркировка пищевых продуктов, содержащих ГМО или произведенных с их использованием, осуществляется производителем (поставщиком) с указанием соответствующей информации. В перечне составляющих пищевого продукта после каждой составляющей, содержащей ГМО или произведенной с их использованием, выполняется надпись "(с ГМО)" с указанием наименования организма или к каждой такой составляющей делается соответствующая сноска. Надпись выполняется таким же шрифтом, что и перечень составляющих. Для пищевых продуктов, содержащих одну составляющую, надпись "(с ГМО)" с указанием наименования организма выполняется на этикетке шрифтом размера не менее 2 мм.

Маркировка пищевых продуктов, не содержащих ГМО и произведенных с использованием сельскохозяйственной продукции, которая не содержала ГМО, осуществляется путем нанесения надписи "Без ГМО" шрифтом размера не менее 2 мм.

Кроме того, документом предлагается признать утратившими силу постановления Кабмина от 13 мая 2009 г. № 468 "Об утверждении Порядка этикетирования пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в оборот" и от 1 июля 2009 г. № 661 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 13 мая 2009 г. № 468".

Согласно проекту постановления, субъекты хозяйствования могут использовать упаковочные материалы и этикетки, выполненные без учета требований порядка, утвержденного этим постановлением, в течение 24 месяцев со дня вступления данного постановления в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович одобрил создание лабораторий для определения ГМО в продукции