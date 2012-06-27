Азаров уверяет, что урожая этого года будет достаточно для продбезопасности

Урожая зерновых текущего года будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей Украины, а также реализации экспортного потенциала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства в среду.

«Несмотря на сложные погодные условия начала года и объективные трудности и проблему, показатели сельского хозяйства дают достаточно оптимистические прогнозы относительно урожая 2012 года. Валовый сбор зерновых будет вполне достаточным для того, чтобы полностью удовлетворить внутренние потребности, продовольственную безопасность государства, а также экспортный потенциал нашей страны», - сказал Н.Азаров.

При этом, обращаясь к руководству Министерства аграрной политики и продовольствия, премьер подчеркнул необходимость обеспечения аграриев всеми необходимыми средствами и ресурсами для сбора урожая.

«Мы ни в коем случаем не можем потерять даже части урожая», - подчеркнул Н.Азаров.

В целом премьер позитивно оценивает ситуацию с уборкой урожая текущего года.

«Это неплохой почин. И давайте не терять темпы и качество», - отметил глава правительства.

Напомним, согласно прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в текущем году составит 45-50 млн тонн.

Согласно прогнозному балансу спроса и предложения зерна на новый МГ, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2012-1013 маркетинговом году на уровне почти 26 млн тонн против 23 млн тонн, ожидаемых по результатам текущего сезона.