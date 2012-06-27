Минагропрод не выполнил задания правительства по выплате дотаций за сохранение КРС

Премьер-министр Украины Николай Азаров критикует Министерство аграрной политики и продовольствия за невыполнение задания правительства по выплате дотаций гражданам за сохранение крупного рогатого скота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Минагропрод не выполнил поставленное правительством задание, чтобы люди из каждого региона страны смогли присоединиться к программе сохранения и наращивания поголовья крупного рогатого скота и получать деньги за выращивание молодняка», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что от крестьян Винницкой, Донецкой, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областей не пришли заявки для получения государственной поддержки.

«Это свидетельствует о том, что Министерство аграрной политики и продовольствия, областные администрации указанных регионов не организовали эту работу и вовремя не проинформировали граждан о праве, сроках и порядке получения такой дотации, и не обеспечили на надлежащем уровне работу по оформлению заявок на получение дотаций.

Что же касается ответственных работников Минагропрода, то если в самый короткий срок ситуация не будет исправлена и хотя бы на йоту будет сорвана государственная программа возрождения отечественного животноводства, - будем делать жесткие выводы», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, он отметил, что на данное время 1 млрд 46 млн гривень уже направлено на места для выплат дотаций гражданам за сохранение и содержание крупного рогатого скота.

Справка УНИАН. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в этом году государство предусмотрело около 1 млрд грн дотаций крестьянам за сохранность молодняка крупного рогатого скота: за теленка в возрасте от 3 до 5 месяцев - 250 грн, в возрасте от 6 до 8 месяцев - 500 грн, от 9 до 11 месяцев - 750 грн за голову.

Эти выплаты осуществляются в рамках программы Минагропрода «Государственная поддержка отрасли животноводства». Цель программы - остановить вырезание скота и задать темп для увеличения поголовья, что в результате скажется на увеличении объемов производства молочной продукции.