Завтра на западе Украины и севере Левобережья ожидаются дожди и грозы

Завтра в западных областях Украины, днем и на севере Левобережья ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, в Карпатах местами 5-7° тепла, днем 18-23°; в южных областях, Крыму и Приазовье ночью 13-18°, днем 22-27°.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном море 21-24°, возле Евпатории 17°, в Азовском море 25-27°; в Днепре возле Киева 22°.