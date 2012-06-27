В Украине создадут базу данных по нормативной денежной оценке земель с открытым доступом

Государственное агентство земельных ресурсов Украины начинает создание базы данных проведения нормативной денежной оценки земель населенных пунктов с открытым доступом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что база данных будет размещена в открытом доступе на портале Госземагентства. Специалисты ведомства проводят техническую обработку базы данных, сроки ее запуска пока неизвестны.

В Госземагентстве отметили, что все заинтересованные из базы данных смогут получить информацию о сроках утверждения технической документации нормативной денежной оценки земель населенного пункта, размеры средней (базовой) стоимости одного квадратного метра земель населенного пункта. Кроме того, станет доступной информация о вступлении нормативной денежной оценки земель населенного пункта.

В этом году в Украине планируется завершить работы по проведению нормативной денежной оценки земель населенных пунктов. По состоянию на 1 июня 2012 года, проведена нормативная денежная оценка земель 95,2% населенных пунктов.