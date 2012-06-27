Вопрос разлива сидра и перри полностью урегулирован

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» относительно сидра и перри (без добавления спирта)».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает, что разлив сидра и перри (без добавления спирта) осуществляется исключительно в предусмотренную действующими стандартами стеклянную тару, а также металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ, сувенирные бутылки и художественно оформленную посуду из стекла, глазированной керамики или дерева, упаковку типа Тetra-Pak и Bag in box.

Разлив сидра и перри (без добавления спирта) осуществляется в тару (посуду) вместимостью 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,3 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1 л и больше, а также в тару (посуду) вместимостью от 25 до 100 л, изготовленную из материалов, разрешенных к контакту с алкогольными напитками, и в таком случае предусмотренные требования относительно маркировки сидра и перри (без добавления спирта) не применяются.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 7 июня.