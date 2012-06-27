Эксперты прогнозируют урожай зерна в Украине на уровне 44 млн тонн

По предварительным расчетам компании "ПроАгро", валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в 2012 г. составит 44 млн тонн, что на 17% ниже оценки урожая 2011 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

По оценкам экспертов, валовой сбор пшеницы в Украине в 2012 г. составит около 14 млн тонн, ячменя – 6,2 млн тонн. Прогноз по кукурузе сохраняется на уровне 25 млн тонн.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает в текущем году валовый сбор зерна на уровне 47, 2 млн тонн.

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