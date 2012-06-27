Минагропрод предлагает продлить срок приема заявок на дотации за сохранение молодняка КРС

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует продление срока приема заявок на дотацию за сохранение молодняка крупного рогатого скота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Сообщается, что министерство инициировало ряд изменений по оформлению заявок на получение дотации, которые находятся на согласовании в Кабинете министров Украины.

«Еще одним инициированным нововведением станет то, что крестьяне, которые не успели подать заявку до 1 июля, смогут сделать это в течение месяца (до 1 августа, 1 сентября и т.д.), а выплаты получить уже в следующем», - говорится в сообщении.

Также предлагается увеличить возраст телят до 15 месяцев (ранее 12 месяцев), при котором может предоставляться государственная помощь. Так, выплата за голову 15-месячного скота составит 1 тыс. грн.

Кроме того, предлагается изменить требование о предоставлении справки из банка об открытии счета и разрешить подавать копию договора с банком об открытии этого счета.

Отмечается, что по оперативным данным регионов, с начала действия государственной программы более 9 тыс. хозяев подали заявки на дотацию за содержание и сохранение молодняка КРС. По прогнозам Минагропрода, количество заявок достигнет 42 тыс. на 1 июля, а уже к 1 декабря их количество увеличится до 210 тыс.

Также сообщается, что на сегодня 1,045 млн грн уже поступили на счета хозяев, которые подали заявки на получение государственной дотации за сохраненный молодняк в мае.

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