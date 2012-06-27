Роспотребнадзор отмечает положительную динамику с возвращением украинской сыра в РФ

Москва. Роспотребнадзор отмечает положительную динамику с возвращением украинской молочной продукции на рынок Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства по итогам встречи руководителя Роспотребнадзора Генадия Онищенко с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко в рамках девятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии в Киеве.

«В целом была отмечена положительная динамика и обсуждены дальнейшие шаги, направленные на скорейшее разрешение сложившейся ситуации и возвращение на российский рынок молочной продукции украинских производителей, которая бы соответствовала требованиям российского законодательства», - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили выполнение ранее достигнутых договоренностей о реализации мероприятий по устранению украинской стороной недостатков при производстве сырной продукции с целью возобновления ее поставок на российский рынок.

Кроме этого Г.Онищенко провел переговоры с председателем государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергеем Ореховым.

«В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества России и Украины в сфере защиты прав потребителей и достигли договоренности о разработке и подписании в ближайшее время меморандума о сотрудничестве, который определит приоритетные направления и механизмы взаимодействия Роспотребнадзора и Госпотребинспекции Украины», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Роспотребнадзор в феврале по результатам исследований установил, что в составе сыров украинских производителей ЧП КФ "Прометей", АО "Пирятинский сырзавод", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод, ЧП "Рось"филиал "Ахтырский сырокомбинат", ПАО "Дубномолоко" содержатся растительные жиры, информация о наличии которых не была указана на этикетке. Это является нарушением российского техрегламента на молоко и молочную продукцию. В итоге продукты производства этих предприятий попали под запрет для реализации в России.

В середине мая ведомство разрешило четырем украинским заводам - "Пирятинский сырзавод", "Дубномолоко", "Гадячсыр" и "Прометей" - вернуться на российский рынок. 25 июня Роспотребнадзор разрешил возобновить экспорт в Россию пятому украинскому сырзаводу - ЧП «Рось» филиал «Ахтырский сырокомбинат».