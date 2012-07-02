Гидрометцентр прогнозирует снижение урожая зерновых на 22,3%

Гидрометцентр прогнозирует снижение урожая зерновых, зернобобовых и крупяных культур на 22,3% по сравнению с предыдущим годом - до 44 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе брифинга директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, ожидается, что в текущем году Украина соберет около 12 млн тонн озимой пшеницы, 5 млн тонн ярового и 1 млн тонн озимого ячменя и около 22 млн тонн кукурузы.

Н.Кульбида сообщил, что в Украине уже началась уборочная компания и на сегодня погодные условия для жатвы благоприятные.

Он добавил, что текущая уборочная компания будет особенной, поскольку из-за того, что сроки дозревания культур сократились больше чем на 2 недели, все регионы Украины начнут жатву практически одновременно.

Относительно качества зерна, Н.Кульбида отметил, что оно ниже прошлого года, в том числе за счет большего процента щуплого зерна.

Он отметил, что это может привести к проблемам с посевным материалом для следующей посевной кампании.

Относительно ситуации с поздними культурами, по его словам, она лучше, чем с ранними зерновыми, в частности, подсолнечник и кукуруза на сегодня в нормальном состоянии. Однако отметил, что в южных регионах отмечается ухудшение состояния кукурузы, что приведет к уменьшению ее урожайности.

Относительно прогноза урожая подсолнечника, Н.Кульбида затруднился его назвать, отметив, что предыдущий прогноз будет пересматриваться в сторону уменьшения.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод оценивал объемы урожая зерна в Украине в 2012 году на уровне 47,2 млн тонн.

В 2011 г. Украина собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 году.

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