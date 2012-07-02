Китай профинансирует украинский аграрный сектор на 3 млрд долл.

Китай профинансирует украинский аграрный сектор на 3 миллиарда долларов.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года, сообщили УНИАН в министерстве со ссылкой на главу ведомства Николая Присяжнюка.

По его словам, меморандум даст возможность Украине привлечь средства в объеме 3 млрд долл. на финансирование конкретных проектов в сельскохозяйственном секторе.

Об условиях финансирования пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.).

“Эта сделка ставит задачей улучшить двустороннюю финансовую кооперацию, будет способствовать развитию торговли и инвестициям, и поддерживает региональную финансовую стабильность”, - говорится в сообщении центробанка Китая.

Напомним, что в ноябре 2011 года украинская делегация во главе с первым заместителем председателя НБУ Юрием Колобовым в ходе визита в Китай договорилась о подписании соглашения об осуществлении сделок валютный своп.