Завтра в Украине сохранится жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 3 июля будет переменная облачность. Ночью в восточных областях, а днем на Левобережье и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в западных областях и на побережье морей до 23°; днем 27-32°, в западной и южной части до 34°, в восточных областях 23-28°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

В столице также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.

2 июля температура воды в Черном и Азовском морях была 21-24°, возле Евпатории 16°, Феодосии 18°; в Днепре возле Киева 22°.