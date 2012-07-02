Украина в 2011-2012 МГ экспортировала 22,5 млн тонн зерна

Украина в 2011/12 маркетинговом году (июль 2011 - июнь 2012) экспортировала 22,5 млн тонн зерна. Об этом говорится в сообщении Украинской аграрной конфедерации.

Согласно данным УАК, на внешние рынки было поставлено 13,5 млн тонн кукурузы, 5,6 млн тонн пшеницы и ячменя - 2,6 млн тонн.

Отмечается, что при таком объеме экспорта, при рекордном урожае прошлого года, на конец маркетингового года Украина располагает беспрецедентными переходящими остатками зерна - свыше 12 млн тонн.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 МГ составил 12,037 млн тонн. Поставки на внешние рынки пшеницы за указанный период составили 4,093 млн тонн, ячменя – 2,7 млн тонн, ржи – 38 тыс. тонн. Также за указанный период было экспортировано 5,055 млн тонн кукурузы и 149 тыс. тонн других зерновых.