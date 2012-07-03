Качество ранней бахчевой продукции соответствует нормам - эксперты

В этом году первая бахчевая продукция появилась на оптовых рынках практически на месяц раньше, чем обычно.

Как говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), в прошлые сезоны арбузы и дыни считались ранними, если они появлялись 12-15 июля, а в сезоне 2012 года первую продукцию на рынках Киева можно было купить уже 15 июня, а на юге Украины – еще раньше.

«Рекордно раннее начало сезона бахчевых ввело в шоковое состояние не только потребителей, но и администрации оптовых плодоовощных рынков. Потому что ажиотаж вокруг якобы вредных арбузов и дынь в такой ранний период достигает апогея, и высокая ответственность лежит именно на их плечах. Однако даже в начале июля мы имеем фактически довольно качественную продукцию бахчевых. Как показывают исследования лабораторий оптовых рынков, качество бахчевой продукции, в первую очередь речь идет о наличии нитратов, в норме. Предельно допустимая концентрация (ПДК) нитратов в плодах арбуза − 60 мг/кг, дыни − 90 мг/кг», − отметил эксперт плодоовощного рынка УКАБ Игорь Стрелюк.

По подсчетам экспертов УКАБ, в 2012 году арбуз занимает площадь около 70 тыс. га, дыня − 20 тыс. га. Прогноз урожая, если учесть нынешние климатические условия, делать непросто, но фермеры южных областей ожидают среднюю урожайность арбуза в неорошаемых условиях на уровне 14-16 т/га, в орошаемых условиях − 40-45 т/га, дыни в неорошаемых − 7-8 т/га, в орошаемых − 10-14 т/га.

«Кроме того, сезон 2012 года будет самым длинным за весь период независимой Украины. Начав в середине июня, потребители смогут лакомиться этим продуктом традиционно к концу сентября, а если не будет затяжных дождей, то и некоторый период в октябре», − отметил И.Стрелюк.

Относительно ценовой политики, то на сегодня оптовая цена на арбуз находится в пределах 3 грн/кг, потребители покупают продукцию сегодня от 4 грн/кг. Дыня сортовая, например, Амал оптом стоит около 10 грн/кг, цена для потребителя составляет от 13 грн/кг, дыня, которую в народе называют «колхозница», оптом стоит 3-5 грн/кг, потребители покупают по цене от 6 грн/кг. Прогнозируется, что в июле-августе арбуз будет стоить от 1,5 грн/кг, дыня − от 1,8 грн/кг.