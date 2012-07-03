Украина уже собрала 2,4 млн тонн зерна

В Украине, по состоянию на 2 июля, ранние зерновые и зернобобовые культуры собраны на 1,4 млн га площадей (14% от прогноза), намолочено 2,4 млн тонн зерна (в 2011 г. на эту дату - 1,1 млн тонн) при урожайности 17,3 ц/га (в 2011 г. - 28,6 ц/га).

Как говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, уборочную кампанию начали 20 регионов.

В частности, ячмень обмолочен на площади 474 тыс. га (14% от плана), намолочено 0,816 млн тонн зерна при урожайности 17,2 ц/га. Озимая пшеница собрана на площади 828 тыс. га (14%), намолочено 1,5 млн тонн зерна при урожайности 17,8 ц/га. Горох обмолочен на площади 80 тыс. га (32% от прогноза), намолочено 103 тыс. тонн, урожайность 12,9 ц/га.

Озимый рапс обмолочен на площади 52 тыс. га (10% от прогноза), намолочено 73 тыс. тонн при урожайности 13,9 ц/га.

По уточненным данным регионов, уборке подлежит 10,9 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса (из них: пшеницы - 5 млн 865 тыс. га; ячменя - 3 млн 476 тыс. га; ржи - 303 тыс. га; овса - 310 тыс. га; гороха - 247 тыс. га).

По предварительным данным Минагропрода, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45-47 млн тонн.