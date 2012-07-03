Завтра в Украину придут грозовые дожди

Завтра в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ожидаются кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометрцентре.

Температура ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 27-32°, в западных, Одесской и Николаевской областях до 34°, в восточных областях 24-29°.

В Киевской области в среду - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 20-22°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°; в Днепре возле Киева 23°.