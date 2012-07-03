Роспотребнадзор на этой неделе проверит лишь 2 украинские лаборатории, 4 отвергнуты

Специалисты Роспотребнадзора в течение этой недели планируют проинспектировать две украинские лаборатории, которые будут осуществлять в дальнейшем контроль за качеством молочной продукции, экспортируемой в Россию.

Как сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, еще четыре лаборатории, которые предложила Госветфитослужба Украины для инспектирования, были отвергнуты российским ведомством.

Напомним, о проведении инспекции заявил на прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. На рассмотрение его ведомства был направлен список из шести украинских лабораторий, которые могли бы осуществлять контроль за качеством сыра, который поставляется в РФ. Однако четыре лаборатории не удовлетворили потребностей специалистов Роспотребнадзора, в частности, направленные относительно них документы.

После запретов на импорт отечественных сыров в Россию Роспотребнадзор разрешил ввозить продукцию пяти украинским сырзаводам.