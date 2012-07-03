Азаров уверяет, что ограничения на экспорт зерна в этом году не планируются

В Украине в текущем маркетинговом году (июль2012 г. – июнь 2013 г.) не планируется вводить ограничения на экспорт зерна, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал сегодня в ходе встречи с представителями общественных объединений и организаций, работающих в аграрной сфере.

Он отметил, что, несмотря на сложные погодные условия в осенне-зимний период, Украине удалось собрать достаточно неплохой урожай зерна.

«Несмотря на то, что у нас была осень засушливая, не очень хорошая зима. Морозов, которые наше село испытало, не было за последние 60 лет. Тем не менее, мы в общем, рассчитываем на достаточно хороший урожай и не планируем вводить никаких ограничений, которые были вынуждены в засушливом 2010 году ввести. Правительство заранее ориентирует наших селян на то, что никаких препятствий в плане экспорта создаваться не будет. Мы рассчитываем на закрепление наших экспортных позиций в части экспорта зерна», - сказал Н.Азаров.

Премьер выразил уверенность, что в этом году Украина сможет собрать урожай зерна на уровне 47 млн тонн.

«Я думаю, 47 (млн тонн). Это прогноз. Мы его со всех сторон обсчитали. Думаю, что мы выйдем (на такой объем – УНИАН)», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что в прошедшем маркетинговом году Украина экспортировала более 23 млн тонн зерна. «Несмотря на все опасения, в этот маркетинговый год мы экспортировали более 23 млн тонн зерна. Это рекордный год у нас», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, экспорт зерна из Украины в 2012-1013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 – июнь 2013) может составить почти 26 млн тонн.