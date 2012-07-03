Минагропрод снизил оценку экспорта зерна в 2011-2012 МГ до 21,7 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило оценку экспорта зерна в 2011-2012 маркетинговом году (МГ, июль 2011 г. - июнь 2012 г.) до 21,7 млн тонн по сравнению с 22,5 млн тонн по оценке Украинской аграрной конфедерации (УАК). Такие данные сообщили УНИАН в министерстве.

По данным Минагропрода, в 2011-2012 МГ Украина поставила на внешние рынки 5,173 млн тонн пшеницы, в том числе 3,072 млн тонн продовольственной и 2,1 млн тонн фуражной. Экспорт ячменя составил 2,576 млн тонн и ржи — 11,6 тыс. тонн. Наибольшую долю в экспорте занимала кукуруза — поставки этой культуры на внешние рынки составили 13,858 млн тонн.

Экспорт масличных культур оценивается в 2,394 млн тонн, в том числе экспорт рапса — 1,158 млн тонн и сои — 1,236 млн тонн.

Напомним, накануне Украинская аграрная конфедерация озвучила свою оценку зернового экспорта в 2011-2012 МГ. По данным УАК, Украина в 2011/12 маркетинговом году экспортировала 22,5 млн тонн зерна, в том числе 13,5 млн тонн кукурузы, 5,6 млн тонн пшеницы и ячменя - 2,6 млн тонн.

Отмечается, что при таком объеме экспорта, при рекордном урожае прошлого года, на конец маркетингового года Украина располагает беспрецедентными переходящими остатками зерна - свыше 12 млн тонн.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 МГ составил 12,037 млн тонн. Поставки на внешние рынки пшеницы за указанный период составили 4,093 млн тонн, ячменя – 2,7 млн тонн, ржи – 38 тыс. тонн. Также за указанный период было экспортировано 5,055 млн тонн кукурузы и 149 тыс. тонн других зерновых.