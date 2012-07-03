В Донецкой области Азовское побережье очищено от мертвой рыбы (бычков), выброшенной на берег из-за значительного повышения температуры воздуха и морской воды.

Этот факт корреспонденту УНИАН подтвердили сотрудники нескольких пансионатов, расположенных непосредственно на побережье Азовского моря в различных населенных пунктах.

В частности, Елена, сотрудница Гостевого дома «Незабудка», расположенного в поселке Урзуф Першотравневого района, где наблюдался особенно масштабный выброс мертвого бычка на берег, сообщила: «Сейчас берег чистый. Вчера уже рыбы не было. Море мутноватое, правда, но рыбы нет, чистый берег. Все было убрано машинами».

По ее словам, в праздничные дни «конечно, отдыхающих очень много было, люди приехали, и вот эти 3-4 дня они не купались, так как рыбы, действительно, было много на берегу».

Елена подчеркнула, что районные власти, действительно после праздников все сделали, чтобы быстро очистить берег.

Как сообщал УНИАН, на Азовском побережье из-за повышения температуры воздуха и морской воды произошел массовый выброс бычков. По словам тех, кто на днях отдыхал на побережье, «берег был усеян тоннами дохлой рыбы», и люди были вынуждены уезжать из пансионатов.

В Государственной Азовской морской экологической инспекции объяснили, что ежегодно в весенне-летний период во время повышения температуры воздуха и морской воды можно наблюдать большое количество мертвой рыбы, выброшенной на берег. Виной тому - снижение содержания растворенного в воде кислорода, что приводит к удушью донных видов рыб бассейна Азовского моря.

Для предотвращения выброса мертвой рыбы на побережье Азовского моря организациям, имеющим разрешительные документы на осуществление рыбного промысла, разрешается проведение мелиоративного лова водных живых ресурсов.