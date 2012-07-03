Янукович ветировал отнесение молока к объектам государственного ценового регулирования

Президент Украины Виктор Янукович ветировал Закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" относительно регулирования закупочных цен на молоко.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Свое решение В.Янукович обосновывает тем, что, в частности, по статье 1 Закона «О молоке и молочных продуктах», молоко сырое - это продукт, температура которого не превышает 40 градусов, и который не подвергался какой-либо обработке. Ввиду этого, а также ограниченности срока хранения молока сырого, осуществление интервенционных операций с молоком сырым через Аграрную биржу (как того требует подпункт 9.2.1 пункта 9.2 статьи 9 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины») является невозможным.

Также, по мнению Президента, относительно отнесения к объектам государственного ценового регулирования молочных продуктов, то реализация этого положения потребует дополнительных расходов из государственного бюджета как на закупку названной продукции в отмеченных объемах, так и на ее хранение (поскольку большое количество видов молочной продукции имеет короткие сроки хранения) и транспортировку. В свою очередь, это приведет к росту как оптовых, так и розничных цен на молоко и молочные продукты.

В.Янукович считает, что предложенное законом уменьшение срока проведения расчетов с поставщиками сырья до не более семи банковских дней со дня получения продукции может привести к значительному ухудшению платежного баланса перерабатывающих предприятий, поскольку технологические условия производства отдельных видов продукции (например, сыров) требуют определенного времени для приобретения товарности. Также это создает риск вымывания оборотных средств перерабатывающих предприятий, увеличения их кредиторской задолженности перед банками, уменьшения производства продукции в результате сокращения объемов закупки сырья. Это, в свою очередь, отразится на себестоимости готовой продукции и повлечет повышение цен на продукцию в розничной сети.

Кроме этого, Президент настаивает, что отнесение несоблюдения формы договора к перечню административных правонарушений не согласуется с Кодексом Украины об административных правонарушениях, согласно которому административная ответственность устанавливается за деяние, являющееся по своим признакам общественно опасным (часть первая статьи 9). Факт же не соблюдения письменной формы договора не содержит признаков общественной опасности для охраняемых Кодексом об административных правонарушениях правоотношений. По его мнению, не соответствует кодексу и предлагаемое законом введение административной ответственности для юридических лиц, поскольку, согласно кодексу, субъектом административной ответственности являются лишь физические лица (статьи 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Учитывая эти и другие основания Президент, предлагает Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» относительно регулирования закупочных цен на молоко» отклонить.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 7 июня.

Документом предусмотрено отнести молоко и молочные продукты к видам сельскохозяйственной продукции, которые являются объектами государственного ценового регулирования.

Также устанавливается, что предприятия оптовой и розничной торговли, перерабатывающие предприятия и заготовительные организации, физические лица - предприниматели, которые осуществляют заготовительную деятельность, проводят расчеты с поставщиками объектов государственного ценового регулирования в срок не больше семи банковских дней со дня получения продукции.

Закон содержит также норму, в соответствии с которой предприятиям оптовой и розничной торговли, перерабатывающим предприятиям, заготовительным предприятиям и организациям, физическим лицам - предпринимателям, которые осуществляют заготовительную деятельность, запрещается осуществлять закупку молока и молочных продуктов у поставщиков без заключенных в письменной форме договоров купли-продажи этой продукции.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении этой нормы, несут ответственность согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

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