Украина готова к снятию моратория на продажу сельхозземель, считает Присяжнюк

Украина готова к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Такое мнение министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра будет основой системы гарантирования государством прав собственности на землю. Покупать и продавать землю сельхозназначения смогут только граждане Украины. Юридические лица-предприятия, как и иностранцы, такого права не получат. Это позволит защитить украинских сельхозпроизводителей», - считает Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения.

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