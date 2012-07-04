Стоимость российской пшеницы в черноморских портах достигла исторического рекорда

Цены на российскую пшеницу 4-го класса (твердые сорта) в черноморских портах поднялись до 8800-8900 рублей за тонну, что стало историческим рекордом для начала сельскохозяйственного года. Об этом в номере от 4 июля пишет газета "Ведомости" со ссылкой на генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сообщает Lenta.ru.

По его словам, скачок цен произошел очень быстро. Еще несколько дней назад тонна зерна 4-го класса продавалась за 8100-8300 рублей. В конце прошлой недели тонна пшеницы стоила 7075 рублей. Издание приводит данные "Совэкона", согласно которым за последние десять лет рост цен в начале сельскохозяйственного года был зафиксирован только один раз - во время засухи 2010-го.

Предыдущий исторический максимум в начале сельскохозяйственного года был зафиксирован в 2008-м, тогда тонна пшеницы стоила 6325 рублей. Дмитрий Рылько выделяет три причины роста цен на зерновые: недавнее снижение прогноза по урожаю в России с 94 миллионов до 85 миллионов тонн, дожди на юге РФ, которые усложнили уборку зерна, и засуха в Америке.

Как сообщалось ранее, из-за засухи в США мировые цены на пшеницу, кукурузу и сою выросли до рекордных с 2008 года значений. Зерновые и масличные культуры подорожали с середины июня на десятки процентов. От засухи пострадали также страны Латинской Америки.