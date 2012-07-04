В Украине уже намолочено более 3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

В Украине, по последним данным, намолочено более 3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«В Украине началась жатва. Уже намолочено более 3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что сбор урожая проходит ритмично.

«Главное, что уборка происходит ритмично. Полевые работы обеспечены финансами, горюче-смазочными материалами и техникой», - сказал Н.Азаров.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает в текущем году валовой сбор зерна на уровне 47,2 млн тонн.