В Украине уже намолочено более 3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых
11:04, 04 июля 2012Агро
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В Украине, по последним данным, намолочено более 3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.
«В Украине началась жатва. Уже намолочено более 3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых», - сказал Н.Азаров.
Он подчеркнул, что сбор урожая проходит ритмично.
«Главное, что уборка происходит ритмично. Полевые работы обеспечены финансами, горюче-смазочными материалами и техникой», - сказал Н.Азаров.
Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает в текущем году валовой сбор зерна на уровне 47,2 млн тонн.
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